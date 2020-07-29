У США звинуватили Росію у поширенні дезінформації про коронавірус – ЗМІ

Американські офіційні особи стверджують, що спецслужби РФ використовують три англомовних сайти для поширення дезінформації про пандемію коронавірусу, прагнучи використати кризу, яку США намагаються стримати напередодні президентських виборів у листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Два росіянина, які займають керівні посади в військовій розвідувальній службі РФ, відомій як ГРУ, були ідентифіковані як відповідальні за дезінформаційні зусилля, спрямовані на охоплення американської і західної аудиторії, заявили американські урядовці.

Хоча американські офіційні особи і раніше попереджали про поширення дезінформації, пов'язаної з пандемією, у вівторок вони пішли далі, виділивши конкретне інформаційне агентство, зареєстроване в Росії, InfoRos, яке управляє низкою вебсайтів - InfoRos.ru, Infobrics.org і OneWorld.press і яке використовувало пандемію для просування антизахідних цілей і поширення дезінформації.

Чиновники кажуть, що сайти просувають свої наративи у складній, але підступній спробі, яку вони уподібнюють відмиванню грошей, де історії написані гарною англійською мовою і циклічно передаються через інші джерела новин, щоб приховати своє походження і підвищити легітимність інформації.

Ця інформація раніше була засекречена, але, за їхніми словами, рівень секретності знизили для більш вільного обговорення цієї теми. Чиновники стверджують, що обговорення покликане підняти тривогу з приводу конкретних сайтів і викрити те, що, за їхніми словами, є чітким зв'язком між сайтами і російською розвідкою.

Між кінцем травня і початком липня, сказав один із чиновників, означені сайти опублікували близько 150 статей про боротьбу з пандемією, включаючи матеріали, спрямовані або на підтримку Росії, або на очорнення США.

Викриття сайтів відбувається тому, що поширення дезінформації, в тому числі з боку Росії, є нагальною проблемою напередодні листопадових президентських виборів, оскільки американські офіційні особи прагнуть уникнути повторення ситуації 2016 року, коли російська ферма тролів запустила приховану кампанію в соціальних мережах, щоб розділити американську громадську думку.

Офіційні особи описали російську дезінформацію як частину постійних і наполегливих зусиль з просування помилкових наративів і створення плутанини.

При цьому чиновники не стали описувати нинішню кампанію коронавірусної дезінформації як таку, що пов’язана з президентськими виборами.