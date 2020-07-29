В США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе – СМИ

Американские официальные лица утверждают, что спецслужбы РФ используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, стремясь воспользоваться кризисом, который США пытаются сдержать накануне президентских выборов в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Два россиянина, занимающие руководящие должности в военной разведывательной службе РФ, известной как ГРУ, были идентифицированы как ответственные за дезинформационные усилия, направленные на охват американской и западной аудитории, заявили американские чиновники.

Хотя американские официальные лица и ранее предупреждали о распространении дезинформации, связанной с пандемией, во вторник они пошли дальше, выделив конкретное информационное агентство, зарегистрированное в России, InfoRos, которое управляет рядом сайтов - InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press и которое использовало пандемию для продвижения антизападных целей и распространения дезинформации.

Чиновники говорят, что сайты продвигают свои нарративы в коварной попытке, которую они уподобляют отмыванию денег, где истории написаны на хорошем английском языке и циклически передаются через другие источники новостей, чтобы скрыть свое происхождение и повысить легитимность информации.

Эта информация ранее была засекречена, но, по словам чиновников, уровень секретности снизили ради более свободного обсуждения этой темы. Чиновники утверждают, что обсуждение призвано поднять тревогу из-за конкретных сайтов и зафиксировать то, что, по их словам, представляет собой четкую связь между сайтами и российской разведкой.

Между концом мая и началом июля, как сказал один из чиновников, указанные сайты опубликовали около 150 статей о борьбе с пандемией, включая материалы, направленные либо на поддержку России, либо на очернение США.

Разоблачение сайтов происходит потому, что распространение дезинформации, в том числе и со стороны России, представляет насущную проблему накануне ноябрьских президентских выборов, ведь американские официальные лица хотят избежать повторения ситуации 2016 года, когда российская ферма троллей запустила скрытую кампанию в социальных сетях, чтобы разделить американское общественное мнение.

Официальные лица описали российскую дезинформацию как часть постоянных и настойчивых усилий по продвижению ложных нарративов и созданию путаницы.

При этом чиновники не стали описывать нынешнюю кампанию коронавирусной дезинформации как связанную с президентскими выборами.