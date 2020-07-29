В столице Франции прогнозируют аномальную жару до 40°C

В следующие два дня температура воздуха в столичном регионе Франции может приблизиться к 40°C.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien, об этом говорится в последнем прогнозе метеорологической службы.

Сначала на четверг и пятницу прогнозировали максимум 35°C. Теперь ожидают, что столбик термометра днем ​​может подняться до 40°C, а в ночь с четверга на пятницу не опустится ниже 21°C.

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Эти дневные температурные показатели - почти на 15°C выше средних для сезона.

Впрочем, под вечер пятницы уже возможны дожди и грозы, после чего жара спадет. В последующие дни ожидают уже 24° - 28°C.

Напомним, самую высокую в истории температуру во Франции зафиксировали в июле 2019 года. В целом по стране это были 46°C, а в Париже - 42,6°C.

Тогда рекордная жара в июне и июле стала причиной смерти 1435 человек.

По данным Службы климатических изменений Коперника (C3S), 2019 год был самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие - самым жарким в истории.