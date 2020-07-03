Польща знову відновила 14-денний карантин для пасажирів авіарейсів з України

Польща з 3 липня відновила обов’язковий карантин для авіапасажирів, які прилітають з України. Раніше це рішення скасували 1 липня.

Відповідні зміни опубліковані на сайті Прикордонної служби Польщі, повідомляє "Європейська правда".

1 липня на сайті служби було опубліковано повідомлення про те, що існує низка винятків для осіб, які після перетину польського кордону від карантину звільняються, в тому числі для приїжджих з України

"Пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний рейс з аеропорту, розташованого на території: Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Республіки Албанія, Республіки Корея та України", - йшлося у повідомленні.

Тепер за цим посиланням відкривається вікно із повідомленням про "помилку 404". Натомість, з’явилося нове повідомлення від 3 липня, в якому із переліку країн зникла Україна.

В той же час, додані категорії осіб із третіх країн, які не повинні проходити самоізоляцію після перетину кордону.

Йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів закладів післядипломної освіти, аспірантів, які матимуть офіційне підтвердження факту навчання у Польщі. Не відбувати обсервацію також можуть особи, які проводять наукову чи дослідницьку роботу у Польщі.

Зазначимо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Нагадаємо, Польща з 1 липня відновила повітряне сполучення з Україною. Відповідне розпорядження діятиме два тижні.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"