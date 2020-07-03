Польша вновь возобновиа 14-дневный карантин для пассажиров авиарейсов из Украины

Польша с 3 июля возобновила обязательный карантин для авиапассажиров, прилетающих из Украины. Ранее это решение было отменено 1 июля.

Соответствующие изменения опубликованы на сайте Пограничной службы Польши, сообщает "Европейская правда".

1 июля на сайте службы было опубликовано сообщение о том, что существует ряд исключений для лиц, которые после пересечения польской границы от карантина освобождаются.

"Пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный рейс из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины", - говорилось в сообщении.

Теперь по этой ссылке открывается окно с сообщением об "ошибке 404". Зато появилось новое сообщение от 3 июля, в котором из перечня стран исчезла Украина.

В то же время, добавлены категории лиц из третьих стран, которые не должны проходить самоизоляцию после пересечения границы.

Речь идет об учениках, студентах различных форм обучения, слушателях учреждений последипломного образования, аспирантах, имеющих официальное подтверждение факта обучения в Польше.

Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.

Отметим, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Напомним, Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Соответствующее распоряжение будет действовать две недели.

Как известно, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который входят 15 стран.

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