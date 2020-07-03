Жертвами коронавірусу у Німеччині стали понад 9 тисяч людей

У Німеччині число померлих від коронавірусу перевищило 9 тисяч.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда".

Протягом останньої доби від коронавірусної хвороби померли 9 людей, загальне число померлих з початку епідемії зросло до 9003.

Всього в Німеччині заразилися коронавірусом 195 674 людини, з них 446 – протягом минулої доби.

Вилікувалися з початку епідемії 181 тисяча людей.

Раніше повідомлялося, що число додаткових смертей в Європі, викликаних COVID-19, зросло в березні і квітні на 140 000 осіб.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"