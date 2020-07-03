Жертвами коронавируса в Германии стали более 9 тысяч человек
Пятница, 3 июля 2020, 09:28
В Германии число умерших от коронавируса превысило 9 тысяч.
Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда".
За последние сутки от коронавирусной болезни умерли 9 человек, общее число умерших с начала эпидемии возросло до 9003.
Всего в Германии заразились коронавируса 195674 человека, из них 446 - за прошедшие сутки.
Вылечились с начала эпидемии 181 000 человек.
Ранее сообщалось, что число дополнительных смертей в Европе, вызванных COVID-19, выросло в марте и апреле на 140 000 человек.
Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.
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