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Жертвами коронавируса в Германии стали более 9 тысяч человек

Пятница, 3 июля 2020, 09:28

В Германии число умерших от коронавируса превысило 9 тысяч.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда".

За последние сутки от коронавирусной болезни умерли 9 человек, общее число умерших с начала эпидемии возросло до 9003.

Всего в Германии заразились коронавируса 195674 человека, из них 446 - за прошедшие сутки.

Вылечились с начала эпидемии 181 000 человек.

Ранее сообщалось, что число дополнительных смертей в Европе, вызванных COVID-19, выросло в марте и апреле на 140 000 человек.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Подробнее читайте в статье: На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины

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