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Словения исключила Чехию, Хорватию и Францию ​​из списка безопасных стран

Пятница, 3 июля 2020, 10:23

Словения усиливает пограничный режим и перемещает три страны из "зеленого" списка эпидемически безопасных стран в "желтый" список менее безопасных государств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило правительство Словении в четверг вечером.

Новые правила пограничного контроля начнут действовать с 4 июля.

"Хорватия, Франция и Чехия будут исключены в субботу из списка эпидемиологически безопасных стран. Граждане Словении, прибывающие из этих стран, не подлежат 14-дневному карантину, но безусловно необходима большая осторожность", - говорится в сообщении правительства в Twitter.

Для граждан указанных стран это решение означает, что после въезда в Словению они должны будут пройти 14-дневный карантин.

Правительство Словении решило включить некоторые страны в "желтый" список из-за увеличения ежедневных случаев коронавируса в стране в последние дни.

"Эпидемиологическая картина в Словении ухудшается. Вчера у нас было больше всего случаев инфекции с 16 апреля. 10 пациентов были госпитализированы. Источником инфекции являются или завозные случаи из-за границы, или распространение болезни в Словении. Все более или менее связано с большими вечеринками, трансграничными визитами на дискотеки", - написал в Twitter представитель правительства Желько Кацин.

Хорватия была первой страной, для которой были сняты ограничения в Словении. Теперь же хорваты смогут въехать только в том случае, если у них там есть недвижимость или заранее забронировано жилье для туристов.

Как известно, Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС открывать внутренние границы с 15 июня, однако окончательное решение остается за национальными правительствами.

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Подробнее читайте в статье: На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины

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