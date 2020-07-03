Словения исключила Чехию, Хорватию и Францию ​​из списка безопасных стран

Словения усиливает пограничный режим и перемещает три страны из "зеленого" списка эпидемически безопасных стран в "желтый" список менее безопасных государств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило правительство Словении в четверг вечером.

Новые правила пограничного контроля начнут действовать с 4 июля.

"Хорватия, Франция и Чехия будут исключены в субботу из списка эпидемиологически безопасных стран. Граждане Словении, прибывающие из этих стран, не подлежат 14-дневному карантину, но безусловно необходима большая осторожность", - говорится в сообщении правительства в Twitter.

#Croatia, #France and the #Czech_RepublicRepublic will be removed on Saturday from the list of epidemiologically safe countries.

Slovenian citizens coming from these countries are not subject to a 14-day quarantine, but greater caution is definitely needed. — Slovenian Government (@govSlovenia) July 2, 2020

Для граждан указанных стран это решение означает, что после въезда в Словению они должны будут пройти 14-дневный карантин.

Правительство Словении решило включить некоторые страны в "желтый" список из-за увеличения ежедневных случаев коронавируса в стране в последние дни.

"Эпидемиологическая картина в Словении ухудшается. Вчера у нас было больше всего случаев инфекции с 16 апреля. 10 пациентов были госпитализированы. Источником инфекции являются или завозные случаи из-за границы, или распространение болезни в Словении. Все более или менее связано с большими вечеринками, трансграничными визитами на дискотеки", - написал в Twitter представитель правительства Желько Кацин.

Epidemiološka slika v Sloveniji se slabša. Včeraj smo imeli največ okužb po 16. aprilu. Hospitaliziranih je 10 bolnikov. Izvor okužb so bodisi vnosi iz tujine in širitev bolezni znotraj Slovenije. Vse je več ali manj povezano z večjimi zabavami, čezmejnih obiskovanjem diskotek... — Jelko Kacin – govorec Vlade RS za Covid19 (@GovorecCOVID19) July 2, 2020

Хорватия была первой страной, для которой были сняты ограничения в Словении. Теперь же хорваты смогут въехать только в том случае, если у них там есть недвижимость или заранее забронировано жилье для туристов.

Как известно, Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС открывать внутренние границы с 15 июня, однако окончательное решение остается за национальными правительствами.

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

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