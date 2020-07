Словения исключила Чехию, Хорватию и Францию ​​из списка безопасных стран

Словения усиливает пограничный режим и перемещает три страны из "зеленого" списка эпидемически безопасных стран в "желтый" список менее безопасных государств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило правительство Словении в четверг вечером.

Новые правила пограничного контроля начнут действовать с 4 июля.

"Хорватия, Франция и Чехия будут исключены в субботу из списка эпидемиологически безопасных стран. Граждане Словении, прибывающие из этих стран, не подлежат 14-дневному карантину, но безусловно необходима большая осторожность", - говорится в сообщении правительства в Twitter.

#Croatia, #France and the #Czech_RepublicRepublic will be removed on Saturday from the list of epidemiologically safe countries.

Slovenian citizens coming from these countries are not subject to a 14-day quarantine, but greater caution is definitely needed.