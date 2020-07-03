Депутати Європарламенту повернуться до Страсбурга у вересні

Європейський парламент у вересні відновить проведення в Страсбурзі щомісячних пленарних засідань, перерваних через пандемію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Останні кілька місяців засідання проходили в Брюсселі і в основному в режимі онлайн через пандемію коронавірусу.

"Станом на вересень пленарні засідання (тижні 38, 41, 43, 48, 51) будуть проводитися в Страсбурзі (за винятком мінісесії в Брюсселі на тижні 46)", - зазначається у внутрішній записці, розісланій всім членам Європарламенту після засідання лідерів парламентських груп.

Ці тижні відносяться до сесій у вересні, жовтні, листопаді та грудні.

В результаті коронавірусу в березні парламент прийняв рішення провести пленарні засідання в Брюсселі, а не в Страсбурзі. До теперішнього часу в Брюсселі було проведено чотири таких засідання, при цьому деякі члени Європарламенту з'явилися особисто, а інші голосували онлайн. Останнє пленарне засідання перед літньою перервою відбудеться наступного тижня в Брюсселі.

Проте, в записці ясно вказувалося, що у вересні парламент збереже "гібридну модель", в якій будуть проводитися дебати "тільки з фізичною присутністю" і голосування "з використанням віддаленої системи".

Відповідно до договорів ЄС, парламент повинен проводити 12 пленарних засідань на рік у Страсбурзі.

Нагадаємо, злодії пограбували будівлю Європарламенту в Брюсселі, коли вона пустувала через коронавірус.