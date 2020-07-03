Депутаты Европарламента вернутся в Страсбург в сентябре

Европейский парламент в сентябре возобновит проведение в Страсбурге ежемесячных пленарных заседаний, прерванных из-за пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Последние несколько месяцев заседания проходили в Брюсселе и в основном в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

"По состоянию на сентябрь пленарные заседания (недели 38, 41, 43, 48, 51) будут проводиться в Страсбурге (за исключением минисессии в Брюсселе на 46-й неделе)", - отмечается во внутренней записке, разосланной всем членам Европарламента после заседания лидеров парламентских групп.

Эти недели относятся к сессиям в сентябре, октябре, ноябре и декабре.

В результате коронавируса в марте парламент принял решение провести пленарные заседания в Брюсселе, а не в Страсбурге. К настоящему времени в Брюсселе было проведено четыре таких заседания, при этом некоторые члены Европарламента явились лично, а другие голосовали онлайн. Последнее пленарное заседание перед летней перерывом состоится на следующей неделе в Брюсселе.

Однако в записке ясно указывалось, что в сентябре парламент сохранит "гибридную модель", в которой будут проводиться дебаты "только с физическим присутствием" и голосования "с использованием удаленной системы".

В соответствии с договорами ЕС, парламент должен проводить 12 пленарных заседаний в год в Страсбурге.

Напомним, воры ограбили здание Европарламента в Брюсселе, когда оно пустовало из-за карантина.