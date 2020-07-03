Британия не признает голосование в Крыму за "обнуление" Путина
Великобритания никогда не признает голосования за поправки в Конституцию РФ на территории аннексированного Россией Крыма.
Об этом заявили в посольстве Великобритании в Украине, пишет "Европейская правда".
"Использование Россией территории Крыма для голосования за поправки в Конституцию РФ недопустимо. Великобритания не признаёт и никогда не признает такого голосования на суверенной украинской территории", - говорится в заявлении посольства на его официальной Facebook-странице.
"Мы солидарны с Украиной в напоминании России и миру, что Крым - это Украина", - добавили в посольстве.
Ранее Евросоюз заявил, что не признает проведения Россией на территории Крыма референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.
МИД Украины призвал международное сообщество наказать организаторов незаконного голосования санкциями.