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Швейцарія: 2 поїзди зіткнулися в гірському залізничному тунелі

П'ятниця, 3 липня 2020, 14:59

У п'ятницю два потяги зіткнулися в тунелі на гірській залізниці в Швейцарії, в результаті чого кілька осіб отримали легкі поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання Blick.

Потяг, що перевозив близько 15 транспортних засобів, врізався в місцевий пасажирський поїзд, на борту якого перебувало близько 30 осіб. 

 

Причина аварії, що сталася близько 10 ранку біля Обервальда в кантоні Вале, поки не відома. 

Один із пасажирів розповів, що аварія сталася всього в декількох сотнях метрів перед зупинкою. 

"Я припускаю, що автопотяг пропустив сигнал і повинен був задіяти гальма раніше", - розповів він виданню.

Точна кількість потерпілих не повідомляється. 

Експлуатація залізниці Маттерхорн-Готард між Ульріхеном і Реальпом була припинена до подальшого повідомлення.

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