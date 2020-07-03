Швейцарія: 2 поїзди зіткнулися в гірському залізничному тунелі
У п'ятницю два потяги зіткнулися в тунелі на гірській залізниці в Швейцарії, в результаті чого кілька осіб отримали легкі поранення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання Blick.
Потяг, що перевозив близько 15 транспортних засобів, врізався в місцевий пасажирський поїзд, на борту якого перебувало близько 30 осіб.
Причина аварії, що сталася близько 10 ранку біля Обервальда в кантоні Вале, поки не відома.
Один із пасажирів розповів, що аварія сталася всього в декількох сотнях метрів перед зупинкою.
"Я припускаю, що автопотяг пропустив сигнал і повинен був задіяти гальма раніше", - розповів він виданню.
Точна кількість потерпілих не повідомляється.
Експлуатація залізниці Маттерхорн-Готард між Ульріхеном і Реальпом була припинена до подальшого повідомлення.