Швейцария: 2 поезда столкнулись в горном железнодорожном туннеле

В пятницу два поезда столкнулись в тоннеле на горной железной дороге в Швейцарии, в результате чего несколько человек получили легкие ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на швейцарское издание Blick.

Поезд, перевозивший около 15 транспортных средств, врезался в местный пассажирский поезд, на борту которого находилось около 30 человек.

Причина аварии, произошедшей около 10 утра у Обервальда в кантоне Вале, пока не известна.

Один из пассажиров рассказал, что авария произошла всего в нескольких сотнях метров перед остановкой.

"Я предполагаю, что автопоезд пропустил сигнал и должен был задействовать тормоза раньше", - рассказал он изданию.

Точное количество пострадавших не сообщается.

Эксплуатация железной дороги Маттерхорн-Готард между Ульрихеном и Реальпом была приостановлена ​​до дальнейшего уведомления.