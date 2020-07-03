Швейцария: 2 поезда столкнулись в горном железнодорожном туннеле
В пятницу два поезда столкнулись в тоннеле на горной железной дороге в Швейцарии, в результате чего несколько человек получили легкие ранения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на швейцарское издание Blick.
Поезд, перевозивший около 15 транспортных средств, врезался в местный пассажирский поезд, на борту которого находилось около 30 человек.
Причина аварии, произошедшей около 10 утра у Обервальда в кантоне Вале, пока не известна.
Один из пассажиров рассказал, что авария произошла всего в нескольких сотнях метров перед остановкой.
"Я предполагаю, что автопоезд пропустил сигнал и должен был задействовать тормоза раньше", - рассказал он изданию.
Точное количество пострадавших не сообщается.
Эксплуатация железной дороги Маттерхорн-Готард между Ульрихеном и Реальпом была приостановлена до дальнейшего уведомления.