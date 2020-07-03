Германия назвала неприемлемым референдум РФ в Крыму за "обнуление" Путина

Посольство Германии назвало неприемлемым референдум РФ в Крыму о конституционных изменениях, которые позволят Путину оставаться у власти до 2036 года.

Соответствующее заявление посольство разместило в официальном Twitter, пишет "Европейская правда".

"Проведение в Крыму российского референдума по изменениям в Конституцию неприемлемо. Это нарушает право Украины на территориальную неприкосновенность и политическую независимость. Мы стоим на стороне Украины и подчеркиваем: Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Проведення в Криму 🇷🇺 референдуму щодо змін до Конституції є неприйнятним. Це порушує право 🇺🇦 на територіальну недоторканість та політичну незалежність. Ми стоїмо на боці 🇺🇦 та наголошуємо: #CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна #КримНеВаш — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 3, 2020

В ЕС и Великобритании также заявили, что не признают голосования за поправки в Конституцию РФ на территории аннексированного Россией Крыма.

ЕС, кроме того, в целом раскритиковал российский референдум о конституционных изменениях.