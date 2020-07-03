У Берліні протести секс-працівників: просять дозволити борделям відкритися

У Берліні секс-працівники вийшли на протест, вимагаючи дозволити борделям відкритися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

У Берліні кілька десятків секс-працівників вийшли на протест, вимагаючи дозволити борделям відновити роботу після місяців карантину.

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Учасники акції зібралися перед Бундесратом, Федеральною Радою Німеччини, тримаючи плакати зі своїми вимогами й гаслами, як "секс-працівники заслуговують на повагу, незалежно від того, чи подобається вам їхня робота", та написами, що якщо заборона на легальну роботу триватиме – доведеться працювати "в тіні".

Німеччина зняла вже більшість коронавірусних обмежень, але борделі досі залишаються зачиненими.

Ще наприкінці травня Асоціація німецьких борделів та незалежних секс-працівників зверталася до Бундестагу із відкритим листом, просячи дозволити їм відновити роботу.

Невдовзі перед цим група з 16 депутатів запропонували урядам федеральних земель взагалі не відкривати борделі після пом’якшення карантину, наголошуючи, що працівники галузі можуть стати "суперпоширювачами" коронавірусу.

Низка сусідніх країн, як Нідерланди, Швейцарія та Австрія, вже дозволили борделям відкритися.

Проституція у Німеччині легалізована з 2002 року.