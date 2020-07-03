В Берлине – протесты секс-работников: просят разрешить открыть бордели

В Берлине секс-работники вышли на протест, требуя разрешить борделям открыться.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

В Берлине несколько десятков секс-работников вышли на протест, требуя разрешить борделям возобновить работу после месяцев карантина.

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Участники акции собрались перед Бундесратом, Федеральным советом Германии, держа плакаты со своими требованиями и лозунгами, такими как "секс-работники заслуживают уважения, независимо от того, нравится ли вам их работа", и надписями, что если запрет на легальную работу продолжится - придется работать "в тени".

Германия сняла уже большинство коронавирусных ограничений, но бордели до сих пор остаются закрытыми.

Еще в конце мая Ассоциация немецких борделей и независимых секс-работников обращалась в Бундестаг с открытым письмом, прося позволить им возобновить работу.

Вскоре перед этим группа из 16 депутатов предложила правительствам федеральных земель вообще не открывать бордели после смягчения карантина, подчеркивая, что работники отрасли могут стать "суперраспространителями" коронавируса.

Ряд соседних стран, таких как Нидерланды, Швейцария и Австрия, уже дали разрешение на открытие борделей.

Проституция в Германии легализована с 2002 года.