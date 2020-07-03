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Вибух на фабриці феєрверків у Туреччині: кількість поранених наблизилась до 100

П'ятниця, 3 липня 2020, 18:27

Кількість постраждалих від вибуху на фабриці феєрверків у Туреччині наблизилася до 100 осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News, про це заявив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа.

За його словами, на цей час відомо, що 4 людини загинули і 97 отримали травми різної тяжкості. Спершу повідомлялося про близько 40 постраждалих.

Один з працівників, 31-річний чоловік, у важкому стані. Водночас, 16 осіб отримали мали легкі травми і змогли вийти з лікарні одразу після надання допомоги.

Міністр також повідомив, що зі 186 працівників фабрики щонайменш 20 сьогодні не виходили на роботу.

Нагадаємо, вибух стався сьогодні на фабриці феєрверків у північно-західній турецькій провінції Сакарія близько 11 ранку за місцевим часом. Його було чути і з інших провінцій.

 

На складі фабрики було 110 тонн феєрверків. Пожежники не могли одразу почати гасити пожежу, тому що продовжували вибухати нові і нові комплекти. 

Глава турецького Червоного Півмісяця Керем Киник закликав жителів міста неподалік залишатися вдома і закривати вікна і двері, щоб запобігти вдиханню токсичних парів від вибухів.

 

За дорученням президента, на місце подій прибули міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа і міністр праці і соціальних послуг Зюмрют Зехра Сельчук.

Головна прокуратура провінції розпочала розслідування за фактом вибуху.

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Туреччина
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