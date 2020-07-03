Взрыв на фабрике фейерверков в Турции: число раненых приблизилось к 100

Число пострадавших от взрыва на фабрике фейерверков в Турции приблизилось к сотне.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News, об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, на данный момент известно, что 4 человека погибли и 97 получили травмы различной тяжести. Сначала сообщалось об около 40 пострадавших.

Один из сотрудников, 31-летний мужчина в тяжелом состоянии. 16 человек получили легкие травмы и смогли выйти из больницы сразу после оказания помощи.

Министр также сообщил, что из 186 работников фабрики минимум 20 сегодня не выходили на работу.

Напомним, взрыв произошел сегодня на фабрике феерверков в северо-западной турецкой провинции Сакария около 11 утра по местному времени. Его было слышно и из других провинций.

На складе фабрики было 110 тонн фейерверков. Пожарные не могли сразу начать тушить пожар, потому что продолжали взрываться новые и новые комплекты.

Глава турецкого Красного Полумесяца Керем киникам призвал жителей города неподалеку оставаться дома и закрывать окна и двери, чтобы предотвратить вдыхание токсичных паров. Киникам сказал, что химические пары от взрыва могут негативно повлиять на здоровье человека.

По поручению президента, на место событий прибыли министр внутренних дел Сулейман Сойлу, министр здравоохранения Фахреттин Коджа и министр труда и социальных услуг Зюмрют Зехра Сельчук.

Главная прокуратура провинции начала расследование по факту взрыва.