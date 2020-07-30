Три недели протестов в Болгарии: митингующие заблокировали центр Софии

В Болгарии уже три недели продолжаются антиправительственные протесты, в среду протестующие заблокировали ряд улиц в столице, акции прошли в нескольких городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinite.

Двадцать первый день протестов в Болгарии начался с полудня по постепенному блокировки различных улиц в Софии.

Параллельно шли акции по блокированию основных дорог в нескольких городах страны.

Протестующие традиционно собрались перед зданием администрации президента. Они призвали людей приносить палатки, еду и воду, угрожая остаться митинговать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Возникла напряженность между людьми, что блокировали перекресток, и водителями, которые хотели пересечь бульвар. Несмотря на попытки полиции регулировать дорожное движение, часть общественного транспорта в этом районе некоторое время оставалась заблокированной.

Блокировка перекрестка переросло в протестное шествие.

"Мы не довольны коррупцией, мы не довольны мошенничеством, тем фактом, что более 2 миллионов болгар сбежали за границу", - сказал один из участников акции.

По замыслу организаторов, демонстрации должны перерасти в длительное сопротивление, которое должно длиться как минимум до 1 августа или до отставки правительства и генпрокурора Ивана Гешева.

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