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У Чехії 11 патрулів поліції розбороняли дві родини сусідів, які влаштували бійку

Четвер, 30 липня 2020, 11:58

У чеському місті Яблонець-над-Нисою 11 патрулів поліції розбороняли дві родини, які влаштували бійку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Поліцію попередили про інцидент, в якому брали участь 30 осіб. "11 поліцейських патрулів з Яблонця і сусіднього Ліберця негайно виїхали на місце події", - сказала речниця поліції Дагмар Сохорова.

За її словами, виявилося, що в конфлікт залучені члени двох сімей, які таким чином вирішували свою давню суперечку. Причина суперечки не уточнюється.

"Деякі з учасників конфлікту мали при собі різну зброю - палки, телескопічний кийок і електрошокер", - розповіла Сохорова.

В результаті інциденту ніхто серйозно не постраждав. "Учасники бійки отримали невеликі синці і подряпини",- сказали в поліції, додавши, що був також пошкоджений автомобіль однієї з родин.

Поліція затримала двох осіб на місці події і почала розслідування всієї справи за підозрою в скоєнні злочинів масових заворушень, бійок, небезпечних погроз і псування чужого майна.

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Чехія
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