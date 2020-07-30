В Чехии 11 патрулей полиции разнимали две семьи соседей, устроивших драку

В чешском городе Яблонец-над-Нисой 11 патрулей полиции разнимали две семьи, устроившие драку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Полицию предупредили об инциденте, в котором участвовали 30 человек. "11 полицейских патрулей из Яблонца и соседнего Либерца немедленно выехали на место происшествия", - сказала пресс-секретарь полиции Дагмар Сохорова.

По ее словам, оказалось, что в конфликт вовлечены члены двух семей, таким образом решали свой давний спор. Причина спора не уточняется.

"Некоторые из участников конфликта имели при себе различное оружие - палки, телескопические дубинки и электрошокер", - рассказала Сохорова.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал. "Участники драки получили небольшие синяки и царапины", - сказали в полиции, добавив, что был также поврежден автомобиль одной из семей.

Полиция задержала двух человек на месте происшествия и начала расследование всего дела по подозрению в совершении преступлений массовых беспорядков, драк, опасных угроз и порчи чужого имущества.