Wizz Air відновила рейси з Таллінна в міста України

Угорська авіакомпанія Wizz Air знову стала обслуговувати лінії з Естонії в міста України - Київ, Харків і Львів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У четвер у компанії заплановано польоти по кожному з цих напрямків, сьогодні вже прибув рейс з Таллінна в аеропорт "Київ".

При цьому ще в понеділок міністр економіки Тааві Аас, продовжуючи до кінця серпня заборону на прямі польоти в країни з високим рівнем зараження, заявив, що ситуація в Україні поліпшується, але відкриття ліній відразу ж було б передчасним кроком.

За словами завідувача відділу авіації та мореплавства Міністерства економіки та комунікацій Тайво Ліннамягі, формально заборон на польоти з Таллінна в міста України зараз немає.

"Тааві Аас дійсно так сказав, але держава, приймаючи рішення про допустимість тих чи інших рейсів, виходить з кількості заражених коронавірусом на 100 000 жителів протягом останніх 14 днів. Якщо цей показник менше 25, то літати можна. Станом на минулу п'ятницю в Україні кількість випадків зараження Covid-19 становила 24,5 на 100 000 жителів, тому Wizz Air ніякі постанови зараз не порушує", - сказав Ліннамягі.

Якщо 31 липня будуть опубліковані дані, з яких з'ясується, що в Україні число захворювань на 100 000 жителів знову перевищує позначку в 26, то польоти в українські міста знову скасують.

Нагадаємо, 9 липня Міністерство економіки та комунікацій Естонії видало припис для авіакомпанії Wizz Air припинити польоти між Таллінном і Києвом, принаймні до кінця липня.