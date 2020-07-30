Wizz Air возобновила рейсы из Таллинна в города Украины

Венгерская авиакомпания Wizz Air вновь стала обслуживать линии из Эстонии в города Украины - Киев, Харьков и Львов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В четверг компанией запланированы полеты по каждому из этих направлений, сегодня уже прибыл рейс из Таллинна в аэропорт "Киев".

При этом еще в понедельник министр экономики Таави Аас, продолжая до конца августа запрет на прямые полеты в страны с высоким уровнем заражения, заявил, что ситуация в Украине улучшается, но открытие линий сразу же было бы преждевременным шагом.

По словам заведующего отделом авиации и мореплавания Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги, формально запретов на полеты из Таллинна в города Украины сейчас нет.

"Таави Аас действительно так сказал, но государство, принимая решение о допустимости тех или иных рейсов, исходит из количества зараженных коронавирусом на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Если этот показатель меньше 25, то летать можно. По состоянию на минувшую пятницу в Украине количество случаев заражения Covid-19 составляло 24,5 на 100 000 жителей, поэтому Wizz Air никакие постановления сейчас не нарушает", - сказал Линнамяги.

Если 31 июля будут опубликованы данные, из которых выяснится, что в Украине число заболеваний 100 000 жителей снова превышает отметку в 26, то полеты в украинские города снова отменят.

Напомним, 9 июля Министерство экономики и коммуникаций Эстонии выдало предписание для авиакомпании Wizz Air прекратить полеты между Таллинном и Киевом, по крайней мере до конца июля.