У Португалії дозволили відкрити нічні клуби, але без танцполів і з раннім закриттям

Уряд Португалії дозволив з 1 серпня відкрити бари та нічні клуби, але з дотриманням тих же правил, які застосовуються до кав'ярень і пекарень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Згідно з правилами, бари і клуби повинні будуть закриватися о 20:00 в Лісабоні і о 1 годині ночі в інших частинах країни. Крім того, заборонено використовувати танцювальні майданчики за їх прямим призначенням, але там дозволяється ставити додаткові столи за умови дотримання соціальних дистанцій.

Нічні клуби закриті в Португалії з березня, коли був введений загальнонаціональний карантин для боротьби з коронавірусом.

"Існує можливість, щоб такі заклади, як бари, працювали як пекарні або кафе", - заявила міністр у справах Кабінету міністрів Маріана Вієйра да Сілва, зазначивши, що "досі немає умов для повернення у звичайне русло через високий рівень ризику зараження".

Уго Кардозо, президент асоціації, що представляє нічні клуби і бари по всій країні, заявив, що рішення уряду не дасть нормально працювати і зберегти робочі місця.

"Це не може бути правдою. Нічний клуб, який закривається о 8 годині вечора? Нічний клуб, який закривається до прибуття людей?", - сказав він.

В останні два тижні у Португалії щоденно реєструють в середньому 350 нових заражень коронавірусом, з яких більшість припадає на Лісабон.