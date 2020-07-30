В Португалии разрешили открыть ночные клубы, но без танцполов и с ранним закрытием

Правительство Португалии разрешило с 1 августа открыть бары и ночные клубы, но с соблюдением тех же правил, которые применяются к кофейням и пекарням.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно правилам, бары и клубы должны будут закрываться в 20:00 в Лиссабоне и в 1 час ночи в других частях страны. Кроме того, не разрешено использовать танцполы по их прямому назначению, но там разрешается ставить дополнительные столы при условии соблюдения социальных дистанций.

Ночные клубы закрыты в Португалии с марта, когда был введен общенациональный карантин для борьбы с коронавирусом.

"Существует возможность, чтобы такие заведения, как бары, работали как пекарни или кафе", - заявила министр по делам Кабинета министров Мариана Виейра да Силва, отметив, что "до сих пор нет условий для возвращения предприятий в обычное русло из-за высокого уровня риска заражения".

Обеспокоенные будущим сектора и способностью отрасли сохранять рабочие места, владельцы бизнеса не были довольны решением.

"Это не может быть правдой", - заявил радиостанции Renancenca Уго Кардозо,

Уго Кардозо, президент ассоциации, представляющей ночные клубы и бары по всей стране, заявил, что решение правительства не даст нормально работать и сохранить рабочие места.

"Это не может быть правдой. Ночной клуб, который закрывается в 8 часов вечера? Ночной клуб, который закрывается до прибытия людей?", - сказал он.