Франція заявила, що не прийме угоду про Brexit "за будь-яку ціну"

Угода між Євросоюзом і Великою Британією про майбутні взаємини після Brexit "все ще можливо" і "бажано", але Франція не прийме "угоду за всяку ціну".

Про це заявив держсекретар МЗС Франції у справах Європи Клеман Бон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Сonnexion.

"У нас є парламентер - француз Мішель Барньє, - який знову на цьому тижні веде переговори з англійцями, щоб спробувати домовитися. Але я скажу одне дуже просто: ми не приймемо угоду за всяку ціну, тому що це не в інтересах Франції або Європи ", - сказав Бон.

За його словами, Франція буде і надалі займати тверду позицію з таких питань, як правила і стандарти ЄС, та у справах захисту таких секторів, як рибальство.

"Краще укласти угоду, тому що воно організовує наші торгові відносини, дозволить уникнути, наприклад, митних зборів. Ми багато торгуємо з Великобританією, так що це в наших інтересах. Але не може бути й мови, що британці повинні мати доступ до наших ринків без дотримання наших правил. Ми повинні захищати наші цінності ", - сказав він.

Нагадаємо, головний переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє на закритій нараді з послами країн-членів висловив упевненість в тому, що нова угода з Великою Британією можлива.

Двома ключовими проблемами в переговорах є доступ до британських рибальських вод і вимога ЄС про те, щоб Британія тісно пов'язувала себе з державними стандартами допомоги, праці та навколишнього середовища блоку, щоб не підірвати єдиний ринок ЄС неякісними товарами.

ЄС заявляє, що угода повинна бути укладена до жовтня, щоб був час для ратифікації до кінця року. Обидві сторони заявили, що переговори можуть загальмуватися.