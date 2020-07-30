Франция заявила, что не примет соглашение о Brexit "любой ценой"

Соглашение между Евросоюзом и Великобританией о будущих взаимоотношениях после Brexit "все еще возможно" и "желательно", но Франция не примет "соглашение любой ценой".

Об этом заявил госсекретарь МИД Франции по делам Европы Клеман Бон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Сonnexion.

"У нас есть переговорщик - француз Мишель Барнье, - который снова на этой неделе ведет переговоры с англичанами, чтобы попытаться договориться. Но я скажу одно очень просто: мы не примем соглашение любой ценой, потому что это не в интересах Франции или Европы", - сказал Бон.

По его словам, Франция будет и впредь занимать твердую позицию по таким вопросам, как правила и стандарты ЕС, и по защите таких секторов, как рыболовство.

"Лучше заключить соглашение, потому что оно организует наши торговые отношения, позволит избежать, например, таможенных пошлин. Мы много торгуем с Великобританией, так что это в наших интересах. Но не может быть и речи, что британцы должны иметь доступ к нашим рынкам без соблюдения наших правил. Мы должны защищать наши ценности", - сказал он.

Напомним, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на закрытом совещании с послами стран-членов выразил уверенность в том, что новое соглашение с Великобританией возможно.