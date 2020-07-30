Франція з 1 серпня прийматиме пасажирів із США тільки з ПЛР-тестами

Франція посилила правила в'їзду для мандрівників з США, вимагаючи, щоб усі вони проходили тест на Covid-19 перед посадкою в літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Минулого тижня французький прем'єр-міністр оголосив, що всі пасажири з 16 країн з "високим ризиком" повинні пройти тест на Covid-19, перш ніж потрапити до Франції.

Однак це обмеження тепер ще більше посилюються з 1 серпня для мандрівників з США, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Панами.

Мандрівники з цих країн повинні представити негативний результат тесту на Covid-19, проведеного не пізніше ніж за 72 години до польоту, інакше їм не буде дозволено сісти на літак.

Постанова поширюється на всіх, хто виїжджає з США, в тому числі на громадян Франції і людей, які мають право на проживання в країні.

Мандрівникам з 12 інших країн з високим рівнем ризику - Південної Африки, Алжиру, Бразилії, Індії, Ізраїлю, Кувейту, Мадагаскару, Омана, Перу, Катару, Сербії і Туреччини - рекомендується здати тест перед поїздкою, але його можна здати і в аеропорту прибуття, якщо вони не можуть зробити це його до поїздки.

Тести обов'язкові для всіх мандрівників у віці 11 років і старше, які вирушають зі Сполучених Штатів до Франції.

Слід зазначити, що поїздки з США до Франції і без того сильно обмежені і дозволені тільки для певних категорій пасажирів.