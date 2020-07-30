Франция с 1 августа будет принимать пассажиров из США только с ПЦР-тестами

Франция ужесточила правила въезда для путешественников из США, требуя, чтобы все путешественники проходили тест на Covid-19 перед посадкой в ​​самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

На прошлой неделе французский премьер-министр объявил, что все пассажиры из 16 стран с "высоким риском" должны пройти тест Covid-19, прежде чем попасть во Францию.

Однако это ограничение теперь еще более ужесточаются с 1 августа для путешественников из США, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Панамы.

Путешественники из этих стран должны представить отрицательный результат теста Covid-19, проведенного не позже, чем за 72 часа до полета, иначе им не будет разрешено сесть на самолет.

Постановление распространяется на всех, кто выезжает из США, в том числе на граждан Франции и людей, имеющих право на проживание в стране.

Путешественникам из 12 других стран с высоким уровнем риска - Южной Африки, Алжира, Бразилии, Индии, Израиля, Кувейта, Мадагаскара, Омана, Перу, Катара, Сербии и Турции - рекомендуется сдать тест перед поездкой, но его можно сдать и в аэропорту прибытия, если они не могут сделать это его до поездки.

Тесты обязательны для всех путешественников в возрасте 11 лет и старше, отправляющиеся из Соединенных Штатов во Францию.

Следует отметить, что поездки из США во Франции и без того сильно ограничены и разрешены только для определенных категорий пассажиров.