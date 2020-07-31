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На севере Англии усилили коронавирусные ограничения для 4 млн человек

Пятница, 31 июля 2020, 10:24

Великобритания ужесточила коронавирусные ограничения на севере Англии после роста скорости передачи коронавируса нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Людям из разных домохозяйств запретили встречаться друг с другом в закрытых помещениях или на территориях частных садов в Большом Манчестере, восточном Ланкашире и некоторых частях Западного Йоркшира после резкого увеличения числа случаев коронавируса.

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В то же время жители отдельных домохозяйств по-прежнему смогут ходить в пабы и рестораны, но не смогут встречаться там с жителями других домохозяйств.

Министр здравоохранения сказал, что рост передачи вируса произошел в значительной степени из-за людей, которые не придерживались социального дистанцирования.

Более четырех миллионов жителей Англии подпадают под новые ограничения.

Лейбористы раскритиковали правительство за отсутствие ясности относительно мероприятий и за то, что о них было объявлено "поздно вечером".

Новые местные правила вступили в силу почти через четыре недели после того, как ограничения были сняты по всей Англии и впервые с конца марта людям разрешили встречаться в помещении.

Напомним, Бельгия приняла решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста количества новых заражений.

Также два крупнейших города Нидерландов - Амстердам и Роттердам - ​​усиливают требования относительно ношения масок для лица.

Подробнее о ситуации в Бельгии читайте в статье: На пляж с QR-кодом: как в сердце Европы готовятся ко второй волне коронавируса

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