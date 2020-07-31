На севере Англии усилили коронавирусные ограничения для 4 млн человек

Великобритания ужесточила коронавирусные ограничения на севере Англии после роста скорости передачи коронавируса нового типа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Людям из разных домохозяйств запретили встречаться друг с другом в закрытых помещениях или на территориях частных садов в Большом Манчестере, восточном Ланкашире и некоторых частях Западного Йоркшира после резкого увеличения числа случаев коронавируса.

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В то же время жители отдельных домохозяйств по-прежнему смогут ходить в пабы и рестораны, но не смогут встречаться там с жителями других домохозяйств.

Министр здравоохранения сказал, что рост передачи вируса произошел в значительной степени из-за людей, которые не придерживались социального дистанцирования.

Более четырех миллионов жителей Англии подпадают под новые ограничения.

Лейбористы раскритиковали правительство за отсутствие ясности относительно мероприятий и за то, что о них было объявлено "поздно вечером".

Новые местные правила вступили в силу почти через четыре недели после того, как ограничения были сняты по всей Англии и впервые с конца марта людям разрешили встречаться в помещении.

Напомним, Бельгия приняла решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста количества новых заражений.

Также два крупнейших города Нидерландов - Амстердам и Роттердам - ​​усиливают требования относительно ношения масок для лица.

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