Говорити про руйнування нормандського формату зарано - МЗС про лист Козака

У Міністерстві закордонних справ України поки не бачать підстав говорити про руйнування нормандського формату через лист від заступника глави адміністрації президента РФ Дмитрія Козака, в якому той запропонував відмовитися від переговорів по Донбасу на рівні радників.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Безумовно, я в курсі цієї ситуації і був в курсі ще до того, як вона з’явилася у ЗМІ. Багато емоцій, багато спроб посилити свої позиції в переговорному процесі. Україна налаштована принципово на збереження нормандського формату, на продовження функціонування Мінського процесу. Ми будемо глибоко жалкувати, якщо російські кроки будуть спрямовані на руйнування цих зусиль. Але говорити про це зарано", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що останнім часом велася безпрецедентна активність у нормандському форматі, надзвичайно інтенсивно працювали радники президентів, і важливим результатом стало рішення про припинення вогню.

"Тепер усе в руках російської сторони. Україна вживає всіх заходів для виконання домовленостей. Якщо Росія так само виконуватиме їх, це дозволить зберегти стале припинення вогню. Ми бачимо, якщо чесно, що дуже активна позиція викликає різну реакцію в РФ, але ми не відступимо від свого, ми будемо активними і наступальними, щоб вивести окупаційні російські війська", - сказав він

Як повідомлялося, Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори по Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.