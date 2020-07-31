В британському Уельсі далі послаблюють карантин

У британському Уельсі з понеділка далі пом’якшують "коронавірусні" обмеження.

Таке рішення схвалив уряд Уельсу, пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

З 3 серпня ресторанам дозволять приймати відвідувачів всередині. В Англії цей етап настав майже на місяць раніше.

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Дозволять зустрічі до 30 осіб, якщо вони відбуваються надворі. Крім того, скасовують обмеження, за якого на зустрічі можуть бути люди з не більш ніж двох домогосподарств.

Для дітей віком до 11 років скасовують вимогу про дотримання 2 метрів дистанції, оскільки у цій віковій групі нижчі показники поширення вірусу.

Дозволять відкритися також боулінг-клубам та аукціонним залам.

Відкритися зможуть і заклади для організації весіль, але урочистості потрібно буде проводити надворі.

До усіх закладів висувають вимогу нагадувати відвідувачам про безпечну дистанцію і виконувати правила безпеки.

Якщо ситуація не погіршиться, наступні послаблення заплановані на 10 серпня: дозволять відкритися спортзалам, басейнам та іншим центрам дозвілля.