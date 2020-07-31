В британском Уэльсе дальше ослабляют карантин

В британском Уэльсе с понедельника дальше смягчают коронавирусные ограничения.

Такое решение одобрило правительство Уэльса, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

С 3 августа ресторанам позволят принимать посетителей внутри. В Англии этот этап наступил почти на месяц раньше.

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Позволят встречи до 30 человек, если они происходят на улице. Кроме того, отменяют ограничения, при котором на встрече могут быть люди не более чем из двух домохозяйств.

Для детей до 11 лет отменяют требование о соблюдении двух метров дистанции, поскольку в этой возрастной группе низкие показатели распространения вируса.

Позволят открыться также боулинг-клубам и аукционным залам.

Открыться смогут и заведения для организации свадеб, но торжества нужно будет проводить на улице.

Ко всем заведений выдвигают требование напоминать посетителям о безопасную дистанцию ​​и соблюдать правила безопасности.

Если ситуация не ухудшится, следующие ослабление запланированы на 10 августа: позволят открыться спортзалы, бассейны и другим центрам досуга.