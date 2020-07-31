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Молдова закриє басейни, бо там не дотримуються коронавірусних правил

П'ятниця, 31 липня 2020, 15:38

З 1 серпня в Молдові буде призупинено роботу басейнів на період дії надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я. 

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку на засіданні уряду 31 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

"На жаль, послаблення  призвели до зростання випадків зараження коронавірусом. Не всі установи і бізнес дотримуються санітарних правил. Ми проаналізували, де найбільші осередки. За даними МВС і Нацагентства з безпеки охорони здоров'я, критична ситуація в зонах відпочинку і басейнах, де багато людей і не дотримуються норм", - сказав Кіку.

Він додав, що комісія з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я за пропозицією міністерства охорони здоров'я прийняла рішення призупинити їх роботу на період до кінця надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я, тобто до 31 серпня. 

У Молдові басейни відновили роботу в середині липня. 

Нагадаємо, раніше Британія скасувала чергове послаблення карантину і посилила масковий режим.

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