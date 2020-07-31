Молдова закроет бассейны из-за несоблюдения коронавирусных правил

С 1 августа в Молдове будет приостановлена ​​работа бассейнов на период действия чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику на заседании правительства 31 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

"К сожалению, ослабления привели к росту случаев заражения коронавирусом. Не все учреждения и бизнес придерживаются санитарных правил. Мы проанализировали, где самые большие очаги. По данным МВД и Нацагентства по безопасности здравоохранения, критическая ситуация в зонах отдыха и бассейнах, где много людей и где не придерживаются норм", - сказал Кику.

Он добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения по предложению министерства здравоохранения приняла решение приостановить их работу на период до конца чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, то есть до 31 августа.

В Молдове бассейны возобновили работу в середине июля.

Напомним, ранее Великобритания отменила очередное ослабление карантина и усилила масочный режим.