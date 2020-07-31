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Британія скасувала чергове послаблення карантину і посилила масковий режим

П'ятниця, 31 липня 2020, 14:59

У Британії відклали заплановане послаблення коронавірусних обмежень на два тижні та з 8 серпня запровадять обов'язковий масковий режим у всіх закритих громадських просторах. 

Про це у п’ятницю заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Джонсон сказав, що рішення "натиснути на гальма" було прийнято через зростання поширення вірусу і для того, щоб тримати вірус під контролем. 

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Британія з суботи планувала відкрити казино, боулінг та ковзанки, але тепер не зробить цього до 15 серпня. Крім того, виступи в закритих приміщеннях не будуть дозволені, як і весілля до 30 осіб.

Прем'єр-міністр також оголосив, що правила носіння масок будуть розширені. Обличчя слід буде покривати з 8 серпня у всіх громадських приміщеннях, таких як музеї, галереї, кінотеатри та місця проведення релігійних зібрань.

Раніше Британія посилила обмеження на півночі Англії після зростання швидкості передачі коронавірусу нового типу. 

Людям з різних домогосподарств заборонили зустрічатися один з одним в закритих приміщеннях чи на територіях приватних садів  у Великому Манчестері, східному Ланкаширі і деяких частинах Західного Йоркшира після різкого збільшення числа випадків коронавірусу.

Понад чотири мільйони жителів Англії підпадають під нові обмеження. 

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