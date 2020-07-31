Німеччина призупиняє договір про екстрадицію з Гонгонгом

Німеччина призупиняє договір про екстрадицію з Гонконгом у зв’язку з законом про національну безпеку Гонконгу, прийнятого Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників 30 червня 2020 року.

Як пише "Європейська правда", про заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

В офіційній заяві він зазначає, що рішення уряду Гонконгу дискваліфікувати низку опозиційних кандидатів та відкласти вибори до законодавчого органу є черговим наступом на громадянські права і свободи у Гонконгу.

Міністр згадує також арешти декількох активістів за положеннями закону про нацбезпеку.

"У зв’язку з останніми подіями ми вирішили призупинити договір про екстрадицію з Гонконгом.

Ми неодноразово пояснювали наші сподівання на те, що Китай виконуватиме свої міжнародні зобов’язання. Це включає і гарантування прав та свобод, обіцяних основним законом, серед яких і право на вільні та чесні вибори", - наголосив Гайко Маас.

Нагадаємо, кілька днів тому Рада ЄС ухвалила пакет заходів реагування з приводу закону Китаю про національну безпеку Гонконгу, прийнятого Постійним комітетом Всекитайських зборів народних представників 30 червня 2020 року.

Зокрема, запроваджуються обмеження на експорт до Китаю обладнання та технологій, які можуть використовуватися в Гонконгу для репресій або кібернагляду.

Водночас, будуть розширені можливості фінансування стипендій та академічних обмінів за участю студентів та університетів Гонконгу; ЄС надаватиме підтримку громадянському суспільству Гонконгу.

Також ЄС буде враховувати наслідки законодавства Китаю про національну безпеку у розгляді питань притулку, міграції, віз та політики проживання.