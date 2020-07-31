Германия приостанавливает договор об экстрадиции с Гонгонгом

Германия приостанавливает договор об экстрадиции с Гонконгом в связи с новым законом о национальной безопасности Гонконга и отстрочкой выборов в законодательный орган.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

В официальном заявлении он отмечает, что решение правительства Гонконга дисквалифицировать ряд оппозиционных кандидатов и отложить выборы в законодательный орган является очередным наступлением на гражданские права и свободы в Гонконге.

Министр упоминает также недавние аресты нескольких активистов по положениям закона о нацбезопасности.

"В связи с последними событиями мы решили приостановить договор об экстрадиции с Гонконгом.

Мы неоднократно объясняли наши надежды на то, что Китай будет выполнять свои международные обязательства. Это включает и обеспечение прав и свобод, обещанных основным законом, среди которых и право на свободные и честные выборы ", - подчеркнул Гайко Маас.

Напомним, несколько дней назад Совет ЕС принял пакет мер реагирования по поводу закона Китая о национальной безопасности Гонконга, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года.

В частности, вводятся ограничения на экспорт в Китай оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий или кибернадзора.

В то же время, будут расширены возможности финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга; ЕС будет оказывать поддержку гражданскому обществу Гонконга.

Также ЕС будет учитывать последствия законодательства Китая о национальной безопасности в рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.