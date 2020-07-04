В Хорватии придумали, как дать возможность проголосовать больным с коронавирусом
Государственная избирательная комиссия Хорватии (SEC) разрешила избирателям с подтвержденным COVID-19 голосовать на парламентских выборах в воскресенье с помощью специальной процедуры - через доверенное лицо.
Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".
Решение было принято после того, как Конституционный суд страны постановил о необходимости обеспечения реализации права голоса гражданам, инфицированным коронавирусом.
Процедура голосования избирателей, зараженных COVID-19, является многоэтапной и сложной. Сначала больные с коронавирусом граждане должны зарегистрироваться, сообщив избирательной комиссии, что хотят проголосовать.
После этого участковая комиссия обязана назначить сотрудника, который в день голосования придет к двери квартиры больного избирателя. Решение, каких лиц направить, будет принимать председатель избиркома. Главное требование - этот человек должен находиться в категории малейшего риска. Прямые контакты с больным он, как и любой другой представитель избирательной комиссии, иметь не будет.
Также избиратель, зараженный COVID-19, не будет контактировать ни с бюллетенем, ни с любым другим избирательным материалом.
Инфицированный человек должен иметь доверенное лицо, которое он проинформирует, за кого хочет голосовать, и доверит ему поставить в бюллетене отметку.
Доверенным лицом может быть человек, который живет вместе с зараженным человеком, или тот, кого больной привлечет для выполнения этой миссии.
В комиссии сообщили, что по состоянию на вечер пятницы 476 человек зарегистрировались, чтобы проголосовать во время самоизоляции.
Досрочные парламентские выборы состоятся в Хорватии в воскресенье, 5 июля.