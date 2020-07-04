В Хорватии придумали, как дать возможность проголосовать больным с коронавирусом

Государственная избирательная комиссия Хорватии (SEC) разрешила избирателям с подтвержденным COVID-19 голосовать на парламентских выборах в воскресенье с помощью специальной процедуры - через доверенное лицо.

Об этом пишет "Балканский обозреватель", сообщает "Европейская правда".

Решение было принято после того, как Конституционный суд страны постановил о необходимости обеспечения реализации права голоса гражданам, инфицированным коронавирусом.

Читайте также Хорватия не позволит голосовать на выборах больным COVID-19

Процедура голосования избирателей, зараженных COVID-19, является многоэтапной и сложной. Сначала больные с коронавирусом граждане должны зарегистрироваться, сообщив избирательной комиссии, что хотят проголосовать.

После этого участковая комиссия обязана назначить сотрудника, который в день голосования придет к двери квартиры больного избирателя. Решение, каких лиц направить, будет принимать председатель избиркома. Главное требование - этот человек должен находиться в категории малейшего риска. Прямые контакты с больным он, как и любой другой представитель избирательной комиссии, иметь не будет.

Также избиратель, зараженный COVID-19, не будет контактировать ни с бюллетенем, ни с любым другим избирательным материалом.

Читайте также Посольство Украины разъяснило порядок въезда украинцев в Хорватию

Инфицированный человек должен иметь доверенное лицо, которое он проинформирует, за кого хочет голосовать, и доверит ему поставить в бюллетене отметку.

Доверенным лицом может быть человек, который живет вместе с зараженным человеком, или тот, кого больной привлечет для выполнения этой миссии.

В комиссии сообщили, что по состоянию на вечер пятницы 476 человек зарегистрировались, чтобы проголосовать во время самоизоляции.

Досрочные парламентские выборы состоятся в Хорватии в воскресенье, 5 июля.