Хорватія не дозволить голосувати на виборах хворим на COVID-19

Хорватія не дозволяти виборцям, інфікованим коронавірусом, голосувати на парламентських виборах 5 липня.

Це підтвердила Державна виборча комісія країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Комісія заявила в четвер, що обмеження голосування для виборців, інфікованих коронавірусом, передбачено законом і служить законній меті, яка полягає в захисті здоров'я населення від інфекційних захворювань.

ДВК зазначила, що виборці з діагнозом COVID-19 не зможуть голосувати, тому що вони підлягають ізоляції, що включає заборону на контакти з усіма іншими особами, в тому числі членами виборчої комісії.

"Таким чином, обмеження прописані у законі", - заявила комісія, наполягаючи, що навіть із захисними масками та рукавичками членам виборчих дільниць, які вступають в контакт з інфікованими, неможливо забезпечити захист.

"Особисте захисне спорядження, за допомогою якого медичні працівники доглядають інфікованих людей в наших лікарнях, підтверджує позицію ДВК про те, що захист членів виборчих дільниць не може бути забезпечений захисною маскою і рукавичками", - заявила комісія.

18 травня депутати парламенту Хорватії більшістю голосів проголосували за саморозпуск цього скликання.

Пропозицію про розпуск парламенту висунула правляча коаліція. Прем'єр-міністр Хорватії і лідер Хорватського демократичного союзу (HDZ) Андрей Пленкович раніше заявляв, що партія зможе знову отримати підтримку виборців і розраховує сформувати коаліцію з нинішніми партнерами.