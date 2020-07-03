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Англія скасовує обов’язковий карантин для мандрівників з десятків країн

П'ятниця, 3 липня 2020, 17:42

Британський уряд у п'ятницю оприлюднив список країн, після відвідування яких не вимагатиметься обов’язкова 14-денна самоізоляція для мандрівників при поверненні в Англію. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди", який ознайомився з рішенням британського уряду. 

З 10 липня самоізоляція не знадобиться після прибуття в Англію, якщо мандрівник відвідав одну з 59 країн та територій зі списку, до якого увійшли, зокрема, Франція, Іспанія, Італія, Греція та Бельгія. 

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Найпопулярніші країни для відпочинку серед британців, такі як Португалія, США та Швеція, не включені в список, оскільки, на думку уряду Британії, не мають достатньо надійного рівня стримування коронавірусної інфекції. Україна також відсутня у списку. 

Цей крок британського уряду дозволить мільйонам жителів Англії вирушити на літні канікули, не переймаючись загрозою 14-денного карантину після повернення додому. 

Шотландія, Уельс і Північна Ірландія, які встановлюють свою власну політику в галузі охорони здоров'я,  ще не оголосили, чи вживуть аналогічний захід.

Уряд Британії очікує, що країни, включені в список, дадуть відповідь за принципом взаємності, послабивши свої власні обмеження.

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