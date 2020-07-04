Храм Саграда Фамилия в знак благодарности открылся для работников с передовой коронавируса

Знаменитый храм Святого Семейства в Барселоне вновь открылся в субботу, но пока только для медицинских работников - это дань их работе, которую они совершили во время борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщило каталонское издание La Vanguardia, пишет "Европейская правда".

Храм открыл свои двери через 114 дней после того, как его закрыли с предохранительной целью на фоне распространения COVID-19.

Более 2000 билетов были распределены среди врачей, медсестер, фармацевтов. физиотерапевтов и других сотрудников медицинского сектора, чтобы они стали первыми посетителями храма Святого Семейства после его открытия.

Согласно заявлению настоятеля храма, 114 дней без посетителей - это самый длинный период в его 138-летней истории, в течение которого храм был закрыт, за исключением периода гражданской войны между 1936 и 1939 годами.

В течение следующих нескольких дней храм будет открыт и для работников других сфер, которые были на передовой пандемии, включая правоохранителей, сотрудников социальных и неправительственных организаций. Они смогут посетить памятник без традиционной толпы внутри.

В общем билеты в Храм Святого Семейства распределили среди 12 000 работников секторов, вовлеченных в противостояние коронавируса.