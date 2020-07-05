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В Австрії застрелили чеченського політемігранта, який критикував Кадирова - ЗМІ

Неділя, 5 липня 2020, 10:31

У передмісті Відня в суботу увечері застрелили чеченського політемігранта.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили австрійське видання Österreich та "Кавказ.Реалії".

Австрійська газета пише, що чоловіка вбили пострілом в голову на Брюннерштрасе у місті Герасдорф, що неподалік Відня. Речник поліції Вальтер Шварценекер повідомив, що постріл пролунав "невдовзі після сьомої вечора".

Він також розповів, що убитий – шукач притулку із російським паспортом, "можливо чеченець", та що підозрюваний, за попередньою інформацією, також чеченець. Останній поїхав з місця події на авто сріблястого кольору.

Підозрюваного у здійсненні пострілу затримали у місті Лінц через кілька годин – о 21:30, він здався без спротиву.

Розслідування випадку передали Державному офісу захисту Конституції та контртерористичної діяльності (LVT).

"Кавказ. Реалії" з посиланням на власні джерела у чеченській діаспорі пише, що вбитий - уродженець Чечні Маміхан Умаров, відомий як Анзор з Відня, який публічно критикував главу Чечні Рамзана Кадирова.

"Стрілок був вихідцем із Чечні. Вбитий, за нашою інформацією – Анзор з Відня", - повідомив співрозмовник видання, ім’я якого не називають.

Умаров в соцмережах і різних інтерв'ю заявляв про себе, як про колишнього найманця. Він називав себе екс-співробітником міністерства шаріатської державної безпеки республіки Ічкерія, розповідав про зв'язки російських спецслужб із замахами на політемігрантів і колишніх чеченських сепаратистів у Європі. Також Умаров був послідовним критиком Кадирова.

Як повідомлялося раніше, Німеччина залишає відкритою можливість запровадження санкцій проти Росії за вбивство у Берліні чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі,  в минулому році, допускаючи, що злочин було виконано на замовлення уряду Росії. 

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