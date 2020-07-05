В Австрии застрелили чеченского политэмигранта, который критиковал Кадырова - СМИ

В пригороде Вены в субботу вечером застрелили чеченского политэмигранта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили австрийское издание Österreich и "Кавказ.Реалии".

Австрийская газета пишет, что мужчину убили выстрелом в голову на Брюннерштрасе в городе Герасдорф, что неподалеку от Вены. Представитель полиции Вальтер Шварценекер сообщил, что выстрел прозвучал "вскоре после семи вечера".

Он также рассказал, что убитый - искатель убежища с российским паспортом, "возможно чеченец", и что подозреваемый, по предварительной информации, также чеченец. Последний уехал с места происшествия на автомобиле серебристого цвета.

Подозреваемого в совершении выстрела задержали в городе Линц через несколько часов - в 21:30, он сдался без сопротивления.

Расследование случае передали Государственному офису защиты Конституции и контртеррористической деятельности (LVT).

"Кавказ. Реалии" со ссылкой на собственные источники в чеченской диаспоре пишет, что убитый - уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены, который публично критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Стрелок был выходцем из Чечни. Убит, по нашей информации - Анзор из Вены", - сообщил собеседник издания, имя которого не называется.

Умаров в соцсетях и различных интервью называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, рассказывал о связи российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Также Умаров был последовательным критиком Кадырова.

Как сообщалось ранее, Германия оставляет открытой возможность введения санкций против России за убийство в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в прошлом году, допуская, что преступление было совершено по заказу правительства России.