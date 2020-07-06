На парламентских выборах в Хорватии побеждает правящая партия

На выборах в парламент Хорватии победу получает правящая партия Хорватский демократический союз (HDZ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dnevnik и сайт хорватской ЦИК.

В настоящее время Центральная избирательная комиссия обработала более 99% электронных протоколов с избирательных участков. Явка составила 46,85%.

Согласно полученным результатам правящая партия HDZ нынешнего премьер-министра Андрея Пленковича получает 66 мест в парламенте.

Блок Restart во главе с Социал-демократической партией (SDP) с лидером Давором Бернадичем, которую представляет и нынешний президент Зоран Миланович, получает 41 мандат. Давор Бернадич в связи с таким результатом объявил, что готов покинуть пост лидера партии.

"Отечественное движение" певца Мирослава Шкоро получает в законодательном органе 16 мест.

Остальные политические силы, которые преодолели проходной барьер в 5% голосов, имеют менее 10 мест: центристская партия "Мост" - 8, зелено-левая платформа Možemo! - 7, Stranka s Imenom i Prezimenom - 3, либерально-демократическая Хорватская народная партия HNS и "Реформисты" - по одному мандату.

"Этот результат HDZ - это наша победа. Это большое обязательство, так как впереди нас ждут большие вызовы", - заявил Андрей Пленкович, выступая в штабе HDZ.

Напомним, парламентские выборы в Хорватии прошли вчера, 5 июля, после того как в мае правящая коалиция выдвинула предложение о роспуске парламента, рассчитывая получить еще более сильные позиции после выборов.

По 151 мандат в законодательном органе соревновались 192 списки политических сил с более 2600 кандидатов.

В связи с эпидемией коронавируса Хорватия в последний момент нашла способ проголосовать для людей с подтвержденным COVID-19 или подозрением - вместо таких избирателей могла проголосовать доверенное лицо по специальной процедуре.