Переговори Сербії та Косова поновляться 12 липня у Брюсселі, за посередництва ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу повідомив Петер Стано, головний речник з питань зовнішніх справ та політики безпеки Європейської служби зовнішніх справ.

"Можу підтвердити, що наступної неділі, 12 липня прем’єр-міністр Косова Авдулла Хоті та президент Сербії Александар Вучич прибудуть до Брюсселя для зустрічі на вищому рівні з метою діалогу за сприяння ЄС. Це буде перша зустріч у рамках діалогу з листопада 2018 року", - повідомив Стано.

Зустріч прийматиме високий представник ЄС Жозеп Боррель, також у ній візьме участь спеціальний представник ЄС з питань діалогу Белграда та Приштини Мирослав Лайчак.

"Ця зустріч відновить обговорення та роботу над досягненням комплексного, юридично зобов’язуючого рішення для нормалізації відносин між Сербією та Косовом, що торкатиметься усіх важливих питань", - деталізував Петер Стано.

Нагадаємо, наприкінці червня перемовини Сербії та Косова про примирення опинилися під загрозою у зв’язку з висуненням звинувачень у воєнних злочинах проти президента Косова та колишнього спікера парламенту Косова.

Ці події зірвали зустріч Белграда та Приштини у Білому домі за посередництва США, яка планувалася на 27 червня.

Після цього президент Європейської ради Шарль Мішель закликав до прогресу у діалозі Сербії та Косова, попри звинувачення у Гаазі проти лідерів Косова. Ця тема була ключовим питанням обговорення під час візиту Авдулли Хоті до Брюсселя 25 червня.