Переговоры Сербии и Косова возобновятся 12 июля в Брюсселе при посредничестве ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге сообщил Петер Стано, главный представитель по вопросам иностранных дел и политики безопасности Европейской службы внешних дел.

"Могу подтвердить, что в следующее воскресенье, 12 июля премьер-министр Косова Авдулла Хоти и президент Сербии Александар Вучич прибудут в Брюссель для встречи на высшем уровне с целью диалога при содействии ЕС. Это будет первая встреча в рамках диалога с ноября 2018", - сообщил Стано.

Встречу будет принимать высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, также в ней примет участие специальный представитель ЕС по вопросам диалога Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.

"Эта встреча восстановит обсуждения и работу над достижением комплексного, юридически обязывающего решения для нормализации отношений между Сербией и Косовом, которое касаться всех важных вопросов", - детализировал Стано.

Напомним, в конце июня переговоры Сербии и Косова о примирении оказались под угрозой в связи с выдвижением обвинений в военных преступлениях против президента и бывшего спикера парламента Косова.

Эти события сорвали встречу Белграда и Приштины в Белом доме при посредничестве США, которая планировалась на 27 июня.

После этого президент Европейского совета Шарль Мишель призвал к прогрессу в диалоге Сербии и Косова, несмотря на обвинения в Гааге против лидеров Косова. Эта тема была ключевым вопросом обсуждения во время визита Авдуллы Хоти в Брюссель 25 июня.