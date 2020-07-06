У Польщі в ДТП за участю двох автобусів та мікроавтобуса постраждали дві українки

У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса постраждали дві громадянки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За попередньою інформацією Консульства України в Гданську, внаслідок зазначеної ДТП дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості", - сказав Погорельцев.

Одній українці надано першу медичну допомогу і виписано з лікарні. Ще одна українка перебуває у лікарні міста Колобжег, загрози її життю немає.

До надання допомоги українкам залучено почесного консула України в місті Щецин. Справа перебуває на контролі консульства України у Гданську та Департаменту консульської служби МЗС.

Нагадаємо, 5 липня у Західнопоморському воєводстві (повіт Грифіце) близько 20:00 на автодорозі між населеними пунктами Рогово та Дзьвіжино сталася ДТП за участю двох рейсових автобусів та мікроавтобуса, в якій були травмовані 14 осіб.