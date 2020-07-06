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В Польше в ДТП с участием двух автобусов и микроавтобуса пострадали две украинки

Понедельник, 6 июля 2020, 15:49

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса пострадали две гражданки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По предварительной информации Консульства Украины в Гданьске, вследствие указанной ДТП две гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сказал Погорельцев.

Одной украинке оказали первую медицинскую помощь и выписали из больницы. Еще одна украинка находится в больнице города Колобжег, угрозы ее жизни нет.

К оказанию помощи украинкам привлечен почетный консул Украины в Щецине. Дело находится на контроле консульства Украины в Гданьске и Департамента консульской службы МИД.

Напомним, 5 июля в Западнопоморском воеводстве (повет Грифице) около 20:00 на автодороге между населенными пунктами Рогово и Дзьвижино произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса, в котором травмы получили 14 человек.

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