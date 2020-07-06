Норвегія вислала німецьких туристів, які приїхали на відпочинок попри заборону

Четверо громадян Німеччини були вислані з півночі Норвегії після того, як вони в'їхали в країну фургоном для кемпінгу, заявляючи, що не знають про коронавірусні обомеження в’їзду.

Про це йдеться у публікації The Local, пише "Європейська правда".

"Поліція вислала чотирьох громадян Німеччини за те, що вони незаконно в'їхали до Норвегії у зв’язку з чинними нормами щодо коронавірусу", - заявила поліція прикордонного регіону Фіннмарк.

Родина у фургоні стверджувала, що не знає норм про обмеження в’їзду в Норвегію у зв’язку з пандемією. Всередині авто були двоє дорослих і двоє неповнолітніх.

Про приїзд автомобіля з німецькими номерами сповістили жителі північного міста Альта, де німців і затримали.

Наразі Норвегія дозволяє в'їжджати в країну лише туристам, якщо вони є жителями скандинавських країн, де рівень зараження є досить низьким. На практиці це означає, що в’їзд дозволений лише туристам з Данії, Ісландії та Фінляндії.

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Уряд Норвегії планує відкрити кордони для туристів з інших країн Євросоюзу та країн Шенгену з 15 липня. Список країн, які вважаються достатньо безпечними, буде опублікований 10 липня.

Місцева поліція каже, що майже щодня зупиняє та повертає невелику кількість закордонних туристів. В основному це німецькі туристи, але також швейцарці. Вони часто приїжджають через кордон з Фінляндії і пояснюють, що не знають правил в’їзду.

Норвегія не входить у ЄС, але, як і Фінляндія, входить у Шенгенську зону.

Нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

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